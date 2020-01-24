Малайзия ввела антидемпинг на арматуру

Министерство промышленности и международной торговли Малайзии сообщило о введении окончательных антидемпинговых пошлин на арматуру, поставляемую на местный рынок из Турции и Сингапура.
Расследование было инициировано национальной металлургической ассоциацией Malaysia Steel Association, выступавшей от лица местных производителей арматуры. Как заявляет Министерство, в ходе его было установлено, что компании из двух стран поставляют арматуру в Малайзию по менее высоким ценам, чем на свои внутренние рынки.
Это обвинение не подтвердилось только в отношении турецкой компании Colakoglu Metalurji, с чьей продукции пошлины не будут взиматься. Для другой турецкой компании Diler Iron and Steel ставка установлена на уровне 3,62%, а для прочих турецких производителей — 20,09%.
Для ведущего сингапурского поставщика арматуры Natsteel Holdings вводится антидемпинговая пошлина в размере 4,97%, для остальных производителей из этой страны — 17,65%.