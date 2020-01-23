Милованов составил список на первоочередную приватизацию

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных больших и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал в Facebook, передает "Укринформ".
"Украина запустила процесс приватизации госпредприятий. Уже в этом году в наш бюджет может поступить до 6 млрд грн от большой приватизации, которая будет проходить прозрачно и на рыночных условиях. Минэкономики провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации", - написал Милованов.
Министр отметил, что Украина является макростабильной. Украина открывает рынки и упрощает регулирование.
"Самым эффективным способом борьбы с коррупцией является дерегулирование. Поэтому мы активно работаем над снижением рисков вмешательства государства в дела бизнеса из-за отмены ненужных, порой, советских норм в нормативных документах. Украина реформирует занятость населения. Минэкономики предлагает ввести трудовые договоры для установления эффективных отношений между работниками и работодателями. Поэтому Украина имеет все шансы для экономического прорыва! " - подчеркнул Милованов.
Как сообщалось, 305 государственных предприятий уже переданы в сферу управления Фонда госимущества для дальнейшей приватизации.