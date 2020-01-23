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В Индонезии построят новый алюминиевый завод

23.01.20 17:52 , Металлоснабжение с сбыт
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Индонезийская государственная компания PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) сообщила о намерении построить в северной части острова Калимантан алюминиевый завод мощностью 500 тыс. т в год, чтобы использовать местные ресурсы бокситов.

В настоящее время компания уже строит в этом регионе глиноземный завод производительностью 1 млн. т в год, который должен вступить в строй в 2022 г. В перспективе Inalum рассчитывает довести его мощности до 2 млн. т в год.

Пока что в состав Inalum входит единственный алюминиевый завод Kuala Tanjung в северной части острова Суматра. Строительство новых производственных линий на нем невозможно, так как предприятие получает электроэнергию от гидроэлектростанции, мощности которой хватает только для получения 250 тыс. т алюминия в год. Впрочем, компания собирается довести этот показатель до 300 тыс. т благодаря модернизации и снижения удельного энергопотребления.

Ранее Inalum сообщала, что в течение ближайших пяти лет планирует инвестировать до 10 млрд долл. в увеличение производства алюминия и никеля.

МинПром

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