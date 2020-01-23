За 10 лет в Украину не вернулись 4 миллиона заробитчан По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, за последние 10 лет из Украины уехали почти 4 млн трудовых мигрантов и не вернулись. Об этом он сказал во время брифинга для журналистов.



"Единственное что мы можем сделать — это понять, какое количество людей за последние 10 лет поехало и не вернулось. Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек, но это не точно. Где-то 3,8 млн человек за последние 10 лет. Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались работать или по другой причине — это же открытый вопрос. Это открытая статистика", — отметил он.



Напомним, сегодня Дубилет сообщил, что по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37 млн 289 тысяч граждан — это без учета украинцев на оккупированных территориях и за рубежом.



МинПром



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