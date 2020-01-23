Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Накануне запуска Е40: В Украине оценили потенциал речного флота Польши

23.01.20 13:19
печать
размер текста:

В период с 2010 по 2018 год в Польше уменьшилось количество грузового флота, который работает на реках. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".

Соответствующие подсчеты специалисты сделали в период активного обсуждения запуска водного пути Е40, который пролегает на территории трех стран, включая Украину, Польшу и Беларусь.

"Эксперты оценивают потенциальные объемы перевозок и структуру грузопотока, анализируют преимущества и недостатки водной магистрали, высчитывают возможные риски и сроки ее открытия. Со своей стороны, мы изучили вопрос речного флота в Польше", – объяснили в Ассоциации.

В частности, количество буксиров/тягачей на внутренних водных путях страны в 2010 году достигало 222 единиц. Однако в 2018 году их число уменьшилось до 201. Одновременно снизилась и суммарная мощность этого вида транспорта – с 58 тыс. кВт до 52 тыс. кВт.

В то же время сократилось и число барж на польских реках. В 2010 году их количество составляло 597 единиц, а в 2018 снизилось до 551. Дедвейт сократился с 296 тыс. тонн до 278 тыс. тонн.

Тем не менее, пассажирский речной флот в стране в этот период наоборот вырос. В 2010 году он оценивался в 93 суден, а в 2018 году увеличился до 123. Пассажировместимость выросла с 8 тыс. пассажиров до 11 тыс. пассажиров.

Как известно, международный водный проект Е40 должен соединить Балтийское и Черное море. Он должен пройти по рекам Висла, Припять и Днепр. Длина такой магистрали составит более 2 тыс. км.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:01
Украинские металлурги становятся все более зависимыми от внешних рынков
12:38
Экспорт ЖРС из Украины превысил 40 млн тонн
11:30
В Кабмине посчитали украинцев - нас осталось 37 миллионов
11:20
ВБ улучшил прогноз по экономическому росту Украины
10:38
Большинство украинцев не против получать зарплату в конверте
10:25
Иран увеличил экспорт стали несмотря на санкции
09:29
В 2019 году Китай увеличил производство арматуры на 17,8%
08:58
В мире увеличился спрос на никель
08:03
Зеленский в Давосе пообещал инвестрам налоговые льготы
22.01.20
17:59
Украинская промышленность в 2019 году показала отрицательный результат
17:28
Слуги народа планируют в феврале окончательно принять закон о рынке земли
16:33
В марте Baowu начнет строительство крупнейшего меткомбината на Филиппинах
15:44
АМКР заявляет о снижении оттока кадров
14:53
Трамп готовит для ВТО выдающиеся изменения
14:28
ЕС потеряет 11 млрд евро из-за торгового соглашения между США и КНР
13:27
В феврале Украина может получить 500 млн евро кредита от ЕС
12:36
Минфин начал подготовку к первому внешнему займу в 2020 году
11:58
Метинвест увеличит инвестпрограмму при улучшении ситуации на рынке
11:46
Правительство должно обратить внимание на низкое потребление стали в Украине
10:59
Украина планирует завершить сотрудничество с МВФ
21.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!