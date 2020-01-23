Накануне запуска Е40: В Украине оценили потенциал речного флота Польши

В период с 2010 по 2018 год в Польше уменьшилось количество грузового флота, который работает на реках. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".
Соответствующие подсчеты специалисты сделали в период активного обсуждения запуска водного пути Е40, который пролегает на территории трех стран, включая Украину, Польшу и Беларусь.
"Эксперты оценивают потенциальные объемы перевозок и структуру грузопотока, анализируют преимущества и недостатки водной магистрали, высчитывают возможные риски и сроки ее открытия. Со своей стороны, мы изучили вопрос речного флота в Польше", – объяснили в Ассоциации.
В частности, количество буксиров/тягачей на внутренних водных путях страны в 2010 году достигало 222 единиц. Однако в 2018 году их число уменьшилось до 201. Одновременно снизилась и суммарная мощность этого вида транспорта – с 58 тыс. кВт до 52 тыс. кВт.
В то же время сократилось и число барж на польских реках. В 2010 году их количество составляло 597 единиц, а в 2018 снизилось до 551. Дедвейт сократился с 296 тыс. тонн до 278 тыс. тонн.
Тем не менее, пассажирский речной флот в стране в этот период наоборот вырос. В 2010 году он оценивался в 93 суден, а в 2018 году увеличился до 123. Пассажировместимость выросла с 8 тыс. пассажиров до 11 тыс. пассажиров.
Как известно, международный водный проект Е40 должен соединить Балтийское и Черное море. Он должен пройти по рекам Висла, Припять и Днепр. Длина такой магистрали составит более 2 тыс. км.