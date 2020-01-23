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Украинские металлурги становятся все более зависимыми от внешних рынков

23.01.20 13:01
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По итогам 2019 года экспорт продукции горно-металлургического комплекса из Украины составит 14 млрд долл. Об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в интервью информационному агентству "Українські Новини".

"Ожидается, что по итогам 2019 года мы экспортировали порядка 14,7 млн тонн проката на сумму около 7,2 млрд долларов. В 2018 году было экспортировано 14,4 млн тонн проката на 7,8 млрд долларов. Как видим, в тоннаже цифры практически сохранились, но, в связи с падением цен на мировом рынке, валютные поступления сократились. В этом году доля экспорта в общем объеме производство составит 82%, в прошлом году - 78,5%", - сказал он.

А.Каленков отметил, что в 2019 году доля экспорта увеличилась из-за падения внутреннего рынка на 12%. "Это существенное падение. В прошлом году внутренний рынок составлял 5,3 млн тонн, в этом - 4,7 млн тонн... Импорт сократился только на 2,8%. В 2018 году он был 1,44 млн тонн, в 2019 году - 1,4 млн тонн. В то же время, внутренний рынок упал на 12%, таким образом, доля импорта увеличилась с 27% до 30%", - подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

Также он обратил внимание на тот факт, что внутренний спрос на металлопродукцию зависит от инвестиций в металлопотребляющие отрасли. При этом в большинстве стран мира внутреннее потребление металлопроката распределяется равномерно между машиностроением и строительством, но в Украине 90-95% спроса на металл приходится на строительство.

"Возможно, когда у нас возродится машиностроение, появится спрос на металлопродукцию и для него, но на данный момент мы полностью зависим от строительной отрасли, - подчеркнул А.Каленков. – Кроме того, уровень потребления металла на строящийся метр, как коммерческой, так и жилой недвижимости, у нас в 5 раз меньше, чем в Европе. Здесь тоже есть большой потенциал роста".

МинПром

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