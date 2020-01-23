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В Кабмине посчитали украинцев - нас осталось 37 миллионов

23.01.20 11:30
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Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Украине 37 млн 289 тыс человек присутствующего населения", — сказал Дубилет на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Результаты оценки свидетельствуют о том, что в Украине женщин почти на 3 млн больше чем мужчин: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

При этом в Киеве проживает 1/10 населения Украины. "В городе Киев живет 3,7 миллиона человек. Кстати меня это поразило, я почему-то думал, что будет меньше", — сказал Дубилет.

Данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

МинПром


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