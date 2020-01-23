В Кабмине посчитали украинцев - нас осталось 37 миллионов Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.



"В Украине 37 млн 289 тыс человек присутствующего населения", — сказал Дубилет на пресс-конференции в четверг в Киеве.



Результаты оценки свидетельствуют о том, что в Украине женщин почти на 3 млн больше чем мужчин: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.



При этом в Киеве проживает 1/10 населения Украины. "В городе Киев живет 3,7 миллиона человек. Кстати меня это поразило, я почему-то думал, что будет меньше", — сказал Дубилет.



Данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.



МинПром





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