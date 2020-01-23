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Иран увеличил экспорт стали несмотря на санкции

23.01.20 10:25 , Металлоснабжение с сбыт
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Несмотря на американские санкции, усиленные в начале января текущего года, иранские металлургические компании продолжают наращивать объемы экспорта стальной продукции.

Как сообщил заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Джафар Саркини, за первые девять месяцев текущего года по местному календарю (21 марта — 21 декабря) национальные металлургические компании отправили за рубеж 8,5 млн. т стали, что примерно соответствует всему объему экспорта в предыдущем 2018/2019 г.

По оценкам главы государственного горно-металлургического холдинга IMIDRO Ходадада Гхарибпура, всего в текущем году (по местному календарю) иранский экспорт стали достигнет 10 млн. т и принесет государству порядка $4-5 млрд. валютных поступлений.

Ранее аналитики S&P Global Platts пришли к выводу о том, что новые американские санкции не окажут существенного влияния на иранский экспорт стальной продукции. Из-за снижения курса национальной валюты его конкурентоспособность на внешних рынках очень велика.

МинПром

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