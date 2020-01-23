Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Зеленский в Давосе пообещал инвестрам налоговые льготы

23.01.20 08:03 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пятилетние налоговые каникулы для инвесторов, которые приобретут объекты приватизации на $10 млн и больше.

"В первые два года всем инвесторам, которые пойдут в приватизацию $10 млн плюс, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете уплачивать пять лет налог на прибыль", – сказал Зеленский в Давосе в среду в ходе World Economic Forum Book Club.

Он также анонсировал старт программы для инвесторов Investment nanny.

"Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину $100 млн плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством – государство будет вас защищать. У вас будет свой менеджер, который разговаривает на пяти языках. И 24/7 он будет с вами работать – любой вопрос, любая проблема – контакт с этим менеджером и у вас не будет проблем", – пояснил Зеленский.

"Мы серьезно настроены на приватизацию и для тех инвесторов, кто будет принимать участие в аукционах и будет покупать госкомпании в 2020 и 2021 гг., на пять лет для них вводятся налоговые каникулы по налогу на прибыль", – прокомментировала замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в Facebook.

"Мы уже внедрили стимулы для обновления производственных активов – теперь их можно будет амортизировать ускоренно (от двух до пяти лет)", – добавила она.

По словам Ковалив, соответствующие законопроекты будут внесены в парламент в ближайшее время.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:29
В 2019 году Китай увеличил производство арматуры на 17,8%
08:58
В мире увеличился спрос на никель
22.01.20
17:59
Украинская промышленность в 2019 году показала отрицательный результат
17:28
Слуги народа планируют в феврале окончательно принять закон о рынке земли
16:33
В марте Baowu начнет строительство крупнейшего меткомбината на Филиппинах
15:44
АМКР заявляет о снижении оттока кадров
14:53
Трамп готовит для ВТО выдающиеся изменения
14:28
ЕС потеряет 11 млрд евро из-за торгового соглашения между США и КНР
13:27
В феврале Украина может получить 500 млн евро кредита от ЕС
12:36
Минфин начал подготовку к первому внешнему займу в 2020 году
11:58
Метинвест увеличит инвестпрограмму при улучшении ситуации на рынке
11:46
Правительство должно обратить внимание на низкое потребление стали в Украине
10:59
Украина планирует завершить сотрудничество с МВФ
10:22
В 2019 году розничная торговля в Украине выросла на 10,5%
09:18
BHP планирует сохранить объемы производства
08:49
Запорожсталь будет бороться за повышение качества
08:04
Минторг США повысил пошлины на турецкие трубы
21.01.20
17:43
Малый и средний бизнес получат 2 млрд грн кредитов под 5-9% годовых
16:58
В Украине может подорожать дизтопливо и автогаз
16:42
Ограничение импорта привело к стремительному подорожанию электроэнергии
20.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!