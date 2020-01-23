Зеленский в Давосе пообещал инвестрам налоговые льготы Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пятилетние налоговые каникулы для инвесторов, которые приобретут объекты приватизации на $10 млн и больше.



"В первые два года всем инвесторам, которые пойдут в приватизацию $10 млн плюс, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете уплачивать пять лет налог на прибыль", – сказал Зеленский в Давосе в среду в ходе World Economic Forum Book Club.



Он также анонсировал старт программы для инвесторов Investment nanny.



"Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину $100 млн плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством – государство будет вас защищать. У вас будет свой менеджер, который разговаривает на пяти языках. И 24/7 он будет с вами работать – любой вопрос, любая проблема – контакт с этим менеджером и у вас не будет проблем", – пояснил Зеленский.



"Мы серьезно настроены на приватизацию и для тех инвесторов, кто будет принимать участие в аукционах и будет покупать госкомпании в 2020 и 2021 гг., на пять лет для них вводятся налоговые каникулы по налогу на прибыль", – прокомментировала замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в Facebook.



"Мы уже внедрили стимулы для обновления производственных активов – теперь их можно будет амортизировать ускоренно (от двух до пяти лет)", – добавила она.



По словам Ковалив, соответствующие законопроекты будут внесены в парламент в ближайшее время.



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