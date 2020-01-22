Украинская промышленность в 2019 году показала отрицательный результат В 2019 году промышленное производство в Украине снизилось на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



При этом в декабре 2019 года промышленное производство сократилось на 7,7% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 8,3% (скорректированных) по сравнению с декабрем 2018 года.



В перерабатывающей промышленности в декабре падение составило 5,4%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 8,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 15,7%.



В целом в 2019 году в перерабатывающей промышленности объемы производства снизились на 2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 4,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров осталось на уровне 2018 года.



МинПром



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