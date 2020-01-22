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В марте Baowu начнет строительство крупнейшего меткомбината на Филиппинах

22.01.20 16:33 , Металлоснабжение с сбыт
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Правительство Филиппин сообщает, что в марте текущего года состоится торжественная церемония начала строительства крупнейшего в стране металлургического комбината, который будет возведен китайскими инвесторами в провинции Мизамис Ориентал в северной части острова Минданао на юге этой островной страны.

Комбинат Huili Baowu стоимостью 4 млрд долл. проектирует компания CISDI Group, входящая в состав China Metallurgical Group Corporation. Строительством будет заниматься с помощью филиппинских подрядчиков компания Huili Fund. Управлять предприятием мощностью не менее 5 млн. т в год будет крупнейшая китайская металлургическая группа Baowu.

Как заявил председатель правления Baowu Чэнь Дэжун, компания планирует расширять свои активы за пределами Китая. Но при этом приоритетным направлением будет обеспечение китайских заводов группы железной рудой.

В настоящее время Baowu является миноритарным акционером нескольких железорудных предприятий в Австралии. Однако в дальнейшем группа в сотрудничестве с другими металлургическими компаниями намерена создать совместное предприятие, которое сможет поставлять железную руду в Китае по цене порядка $40 за т CIF, что почти в 2,5 раза меньше, чем текущие спотовые цены на 62%-ный концентрат на мировом рынке.

МинПром

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