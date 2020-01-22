АМКР заявляет о снижении оттока кадров Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2019 году снизил отток персонала, несмотря на усиление трудовой миграции в Украине, сообщает пресс-служба предприятия



Как сообщается, по сравнению с 2016-2018 годами ситуация на предприятии с кадрами улучшилась. В первую очередь – по основным технологическим профессиям. Укомплектованность такими специалистами возросла в среднем до 96%, а по отдельным профессиям – таким, как машинист мельниц, разливщик стали, машинист коксовых машин – достигла 100%. При этом за год с небольшим количество принятых работников по ключевым профессиям превысило число уволенных: принято 726 человек, уволено 518.



По предприятию в целом текучесть персонала снизилась на четверть. Если в 2018 году она составила 12,3% от общей численности работников с учетом дочерних предприятий, то в 2019 году не превысила 9%. Часть работников возвращается на предприятие после заработков за границей – около 18% из вновь принятых имеют подобный опыт.



Снижение текучки в "АрселорМиттал Кривой Рог" связывают с рядом причин, прежде всего, с ростом средней заработной платы, укреплением курса гривни.



Однако говорить о долгосрочном тренде пока преждевременно, считают в департаменте по персоналу предприятия. В этом году мировые цены на металлопродукцию значительно упали, а вслед за ними – и объемы производства. В таких условиях предприятиям ГМК Украины будет сложно поддерживать прежние темпы роста зарплат. К тому же крепкая гривня повышает привлекательность украинских работодателей, но негативно влияет на финансовое состояние экспортеров, к которым относятся горно-металлургические предприятия страны.



МинПром



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