Трамп готовит для ВТО выдающиеся изменения Президент США Дональд Трамп в среду объявил, что в ближайшее время обсудит план "выдающихся" изменений для ВТО с руководством организации.



"Мы сделаем кое-что, по моему мнению, очень выдающееся. Он (гендиректор ВТО Роберту Азеведу - ИФ) и много его представителей приедет в Вашингтон, возможно на следующей неделе, возможно через неделю, и мы начнем работу над этим", - заявил Трамп, выступая на пресс-конференции в Давосе.



Президент США не пояснил, о каких именно изменениях для ВТО пойдет речь. "ВТО была очень несправедлива к США многие-многие годы", - добавил Трамп.



Он отметил, что из-за статуса развивающейся экономики Китай и Индия получают значительные преимущества, в то время как США - нет.



Гендиректор ВТО Роберту Азеведу, принявший участие в пресс-конференции, также заявил, что для ВТО настало время меняться. "Было бы справедливо сказать, мы говорим об этом уже некоторое время, что, если многосторонняя система, если ВТО должна играть свою роль в современной глобальной экономике, ей нужно обновляться, меняться, реформироваться", - заявил Азеведу.



"Я буду вместе с президентом Трампом при первой возможности обсуждать, что нужно изменить", - отметил он.



Глава ВТО заявил, что переговоры об изменениях организация будет вести не только с США. "Конечно, я буду говорить со всеми остальными членами ВТО, чтобы убедиться, что они понимают, что это серьезно", - сказал он.



МинПром

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