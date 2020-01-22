ЕС потеряет 11 млрд евро из-за торгового соглашения между США и КНР Страны Евросоюза могут понести убытки на сумму порядка 11 млрд в следующем году из-за заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Об этом говорится в опубликованном докладе Кильского института мировой экономики.



"Нынешнее соглашение по первой фазе торговой сделки между США и КНР будет иметь значительное негативное влияние на экспорт товаров из ЕС. Это, возможно, обойдется Евросоюзу в 11 млрд долларов из-за снижения экспорта в Китай", - говорится в исследовании.



Согласно предположениям экспертов, особенно сильно торговая сделка затронет Германию, в частности, в сфере производства самолетов и автомобилей.



Авторы доклада отмечают, что экспорт определенных товаров из США в Китай в 2021 году вырастет на 95 млрд долларов по сравнению с годом 2017, когда торговая война между этими странами еще не началась.



Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.



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