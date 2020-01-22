Метинвест увеличит инвестпрограмму при улучшении ситуации на рынке Освоение капитальных инвестиций предприятиями группы "Метинвест" в целом по 2019 году будет близким к уровню 2018 года, и, возможно, даже превысит его. Об этом заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью изданию "Металл Эксперт".



Он подчеркнул, что в минувшем году компании удалось завершить все запланированные ключевые инвестпроекты: модернизацию ДП №3 на "Азовстали" и стана "1700" на Мариупольском меткомбинате им. Ильича.



"Также мы активно движемся в реализации экологических проектов, основной из которых – реконструкция газоочистных установок на аглофабрике ММК им. Ильича. Сейчас этот проект вышел на финишную прямую. С его реализацией мы заменим порядка 70% фильтров на новые и современные. Оставшиеся 30% заменим в 2020 году. К слову, если не помешает кризис, то завершить этот проект мы рассчитываем на год раньше первоначально намеченных сроков", - сказал Рыженков.



Также в 2019 году компания начала проект строительства воздухоразделительной установки на ММК им. Ильича совместно с компанией Air Liquide. В сегменте ЖРС в 2019 году компанией сделан упор на проект по производству DRI-окатышей на Центральном ГОКе - завершить его планируется в первой половине 2020 года.



По словам гендиректора, начало новых проектов в 2020 году будет зависеть от ситуации на рынке. "Если она будет способствовать наращиванию инвестпрограммы, то в нашей технологической стратегии сформирован портфель проектов, реализацией которых мы планируем заняться. Это строительство воздухоразделительной установки и модернизация ДП №6 на "Азовстали", модернизация стана холодной прокатки на ММК им. Ильича, а также завершение строительства циклично-поточной технологии на Северном ГОКе", - отметил он.



"В то же время в рамках развития производства покрытого проката мы продолжим плановую модернизацию линии оцинкования на ММК им. Ильича. Кроме того, в этом году с помощью более качественного подката ММК им. Ильича мы надеемся значительно повысить эффективность работы и улучшить загрузку линии оцинкования компании "Юнистил" (г. Кривой Рог). Повысив качество г/к проката на ММК им. Ильича, мы получили возможность улучшить качество продукции и на последующих переделах", - добавил Ю.Рыженков.



МинПром



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