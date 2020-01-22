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Правительство должно обратить внимание на низкое потребление стали в Украине

22.01.20 11:46
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Украинскому правительству необходимо обратить внимание на низкое потребление металлургической продукции в стране. Об этом заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью изданию "Металл Эксперт".

В частности он подчеркнул, что в Украине потребление стали остается одним из самых низких на душу населения. Оно в разы ниже, чем у соседних Польши и России.

"Потребление стали на душу населения – это зона роста, на которую стоило бы обратить внимание украинскому правительству: как улучшить спрос на металлургическую продукцию внутри страны. А это и стимулирование инфраструктурных проектов, и инвестклимата для привлечения новых инвесторов и строительства новых объектов. Нужно навести порядок в госсекторе. Например, разобраться с инвестиционной программой "Укрзализныци": куда и как она вкладывает деньги, выделяемые на ее развитие", - сказал Ю.Рыженков.

Также гендиректор "Метинвеста" считает неправильным увеличивать налоговую нагрузку на горно-металлургические компании в период кризиса.

"Я помню, что во время кризиса в 2009 году правительство подписало меморандум, в котором был объявлен мораторий на изменение тарифной политики естественных монополий, на изменение налогообложения. В кризисные периоды очень важно дать металлургам пройти проблемную часть цикла, чтобы они могли оставаться ключевыми налогоплательщиками и экспортерами в будущем", - подчеркнул он.

При этом Ю.Рыженков обратил внимание на необходимость избежать необоснованного роста фискального и тарифного давления на компании, обеспечив нормальную налоговую нагрузку, которая соответствует мировым практикам. "Сегодня же есть много примеров, когда украинские тарифы, ренты отличаются от мировой практики. Например, рента на руду даже сейчас гораздо выше, чем у наших основных конкурентов – России и даже Китая, где нашу руду потребляют", - отметил он.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 января приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210, который предполагает повышение рентной платы за добычу железной руды.

МинПром

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