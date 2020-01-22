Запорожсталь будет бороться за повышение качества Металлургический комбинат "Запорожсталь" в текущем году намерен сосредоточиться на повышении качества выпускаемой продукции. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Мироненко в интервью изданию "Днепровский металлург".



"Основная задача, стоящая перед нами, — выполнить запланированный объем производства, он заложен на уровне 2019 года. И второе основное требование — это снизить объем несоответствующей продукции", - сказал он.



А.Мироненко отметил, что в прошлом году меткомбинат получил порядка 100 тыс. тонн несоответствующей продукции.



"То есть на каждой тонне несоответствующей продукции мы теряем 100-150 долларов, по сравнению с годной. Эти деньги — тот резерв, который мы можем использовать на финансирование инвестиционных, социальных проектов. Это, в принципе, зарплата наших людей. За счет чего повышать зарплату? Только за счет этого. Поэтому основной вектор года — это стабильное производство и повышение качества", - подчеркнул гендиректор предприятия.



Он также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день многие инвестиционные проекты находятся в замороженном состоянии до улучшения ситуации на мировых рынках стали.



"Это не означает, что мы от них отказываемся в будущем, безусловно, как только металлургия пройдет этот кризисный цикл, а отрасль циклична, как вы знаете, мы вернемся к своим масштабным инвестпрограммам. Но даже в 2020 году, несмотря на кризис в отрасли, мы не остановим инвестиции в экологические проекты, в рабочий быт, надеюсь, продолжим ремоторизацию тепловозов (программа ремоторизации действует два года, за это время "Запорожсталь" ремоторизировал шесть тепловозов и вложил 57 млн грн инвестиций — прим.редакции). Безусловный приоритет — реализация мероприятий экологической программы", - акцентировал А.Мироненко.



Металлургический комбинат "Запорожсталь" производит горячекатаный и холоднокатаный прокат из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей. В 2019 году меткомбинат снизил производство стали на 2,5% - до 4,005 млн тонн, чугуна – на 0,6%, до 4,36 млн тонн, проката – на 5,3%, до 3,348 млн тонн.



МинПром



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