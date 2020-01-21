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В Украине может подорожать дизтопливо и автогаз

21.01.20 16:58
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Единственным результатом введения пошлин на российское дизельное топливо и сжиженный газ станет повышение цен на внутреннем рынке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, комментируя решение компаний обратиться в Межведомственную комиссию по вопросам международной торговли, пишет издание enkorr.

"Заявители пишут, что топливо не подорожает, мол, имеем развитую систему импорта. Только почему-то эта система не защитила рынок от подорожания минувшим летом, когда несчастная пошлина в 3,75% была введена только на трубопроводные поставки ДТ из России. Сейчас просят ввести 8,5% на все российское ДТ, что однозначно позволит поднять цены всем остальным и "Укртатнафте" в первую очередь. На семи млн т ДТ в случае введения пошлины страна переплатит 11 млрд грн. При этом баланс импорт-производство сильно не изменится", — отметил глава "А-95".

Аналогичная ситуация произойдет со сжиженным газом, где Россия выступает основным поставщиком этого вида топлива.

Эксперт отмечает, что обычно пошлины вводятся на импорт тех товаров, которых много производится внутри страны либо в том случае, когда имеет место демпинг со стороны зарубежных поставщиков. Доля же украинского дизтоплива на рынке — около 10% и даже если Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" увеличит переработку вдвое, ситуацию это сильно не изменит.

"Импортное дизтопливо не просто не демпингует, оно продается в Украину с премией в $20/т, по сравнению с другими направлениями. А в результате будет на $70/т (!) выше. И все ради чего? Чтобы, по сути, один украинский завод, принадлежащий олигарху, мог зарабатывать?", — подытожил директор "А-95".

Напомним, 21 января "Укртатнафта" сообщила, что совместно с "Укрнафтой" и "Укргаздобычей" подали заявление о антисубсидиарном расследовании в отношении импорта дизельного топлива и сжиженного газа из России. Компании просят ввести пошлину в размере 8,46%.

МинПром

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