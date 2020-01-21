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Ограничение импорта привело к стремительному подорожанию электроэнергии

21.01.20 16:42
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После ограничения импорта в зимний период цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РДН) резко выросли. Об этом говорится в заявлении трубно-колесной компании "Интерпайп".

Компания отмечает, что ранее за счет импорта (хотя его объем не превышал несколько процентов) на новом рынке электроэнергии появилась конкуренция среди поставщиков. После стремительного роста в июле-августе, цены на РДН снизились до справедливого уровня. Кроме того, украинские поставщики были лишены возможности необоснованно завышать цены, поскольку потребители имели возможность выбора поставщика.

Однако с середины декабря НЭК "Укрэнерго" начала постепенное ограничение импорта электроэнергии, в итоге снизив его до нуля. В результате за первые 10 дней января 2020 года средневзвешенная цена на РДН увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом декабря и на 11% по сравнению с декабрем в целом.

При этом за первые 20 дней января, по оперативным данным, рост средневзвешенной цены на РДН составил 25%. Более того, ситуацию усугубляет увеличение тарифов на транспортировку электроэнергии с 1 января 2020 года на 33%.

"Новый рынок электроэнергии проработал как настоящий рынок всего пару месяцев. Искусственное ограничение конкуренции вновь дало возможность производителям злоупотреблять рыночной властью. Мы не импортируем электроэнергию, покупаем ее в Украине, но считаем важным наличие конкуренции на рынке, в том числе благодаря и импорту. Естественно, что рост цен негативно отражается не только на конкурентоспособности промышленности, но и всей экономики Украины. Мы приветствуем наличие конкуренции на рынке электроэнергии, это позволяет не только остановить рост затрат, но и приблизить запущенную полгода назад систему поставок электроэнергии к настоящему, конкурентному энергорынку", - прокомментировал ситуацию директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году ИНТЕРПАЙП реализовал 823 тыс. т готовой продукции, в том числе – 202 тыс. т ж/д продукции. В компании работает 12 тыс. сотрудников.

МинПром

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