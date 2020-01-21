Россия отрезала Беларусь от поставок казахской нефти Российская Федерация не дала согласие на транзитные поставки казахской нефти в Беларусь по своей территории. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 21 января на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт. Его слова передает агентство БЕЛТА.



"Наш союзник (РФ. — Прим.) не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника (Казахстан. — Прим.). Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться", — сообщил глава белорусского государства.



По его словам, Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти, получая остальную часть через порты прибалтийских стран и Украины. "Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30–40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь", — заявил белорусский президент.



Он в очередной раз заявил, что Беларусь готова приобретать нефть по мировым ценам. "Братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, — не важно, какую нефть, — по мировым ценам", — сказал Лукашенко.



Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.



В связи с практическим отсутствием поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ с 1 января 2020 года Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов и нефти, которая добывается на территории республики. Пока белорусские НПЗ работают с минимальной загрузкой, обеспечивая топливом только внутренний рынок.



МинПром



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