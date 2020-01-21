CISA призывает китайских металлургов сдерживать производство Ежедневное производство стали в Китае выросло в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем, а коэффициент использования мощностей по-прежнему находился на относительно высоком уровне.



По данным Китайской ассоциации производителей чугуна и стали CISA, в декабре ежедневный объем производства стали в целом по стране составил 2,718 миллиона тонн, увеличившись на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 10,7% в годовом исчислении, и в целом оставался на относительно высоком уровне.



"В условиях замедления спроса металлургические предприятия должны тщательно анализировать рыночные изменения, рационально организовывать производство, сдерживать импульс к расширению производства и поддерживать бесперебойную работу рынка стали", - говорится в рекомендациях CISA к отечественным металлургам.



В 2020 году, по словам CISA, международная ситуация будет оставаться сложной и тяжелой. Тем не менее, заключение первого этапа экономического и торгового соглашения между Китаем и Соединенными Штатами будет способствовать укреплению доверия на мировом рынке, стабилизации рыночных ожиданий и приданию нового импульса мировой экономике.



"С точки зрения международного рынка, спрос по-прежнему относительно низок, и расширяются производственные мощности Индии, Вьетнама, Ирана и других стран, что повлияет на традиционный китайский экспортный рынок стали. В целом ситуация со спросом и предложением на внутреннем и внешнем рынке стали не является оптимистичной", - заявили в CISA.



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