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ММК в 2019 году сократил выплавку стали

21.01.20 14:26
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По сравнению с предыдущим годом ​"Магнитогорский металлургический комбинат" и его дочерние общества в 2019 г. снизили производство стали на 1,6% - до 12,46 млн т., говорится в сообщении компании.

При этом выпуск стали в четвертом квартале 2019 г. по отношению к предыдущему кварталу сократился на 3,9%, до 3,07 млн т в связи с сезонным снижением спроса. Выпуск чугуна вырос в отчетный период на 1,7%, до 2,6 млн т на фоне роста производительности доменных печей.

Общие продажи группы ММК по итогам года сократились на 3% год к году и составили 11,3 млн т, а в четвертом квартале уменьшились по отношению к предыдущему кварталу на 4%, до 2,78 млн т.

Доля реализации продукции с высокой добавленной стоимость (HVA) в объеме реализации в 2019 г. составила 48,4%, продажи выросли на 0,9% и составили 5,477 млн т. Производство угольного концентрата в отчетный период снизилось на 12,9%, до 2,614 млн т. По итогам 2019 г. средняя цена реализации металлопродукции компании снизилась на 5,2% к уровню 2018 г. и составила 589 долл. за тонну.

В компании ожидают благоприятную ценовую конъюнктуру на внутреннем рынке в I квартале 2020 г. за счет роста цен на сталь в Азии и Турции и ряда других факторов. Цены же на основные сырьевые ресурсы в течение I квартала 2020 г. ожидаются ММК на уровне конца 2019 г. благодаря стабилизации ситуации на рынке железорудного сырья и избытку предложения на рынке угольного концентрата.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали. Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников.

МинПром

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