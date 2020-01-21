ММК в 2019 году сократил выплавку стали

По сравнению с предыдущим годом "Магнитогорский металлургический комбинат" и его дочерние общества в 2019 г. снизили производство стали на 1,6% - до 12,46 млн т., говорится в сообщении компании.
При этом выпуск стали в четвертом квартале 2019 г. по отношению к предыдущему кварталу сократился на 3,9%, до 3,07 млн т в связи с сезонным снижением спроса. Выпуск чугуна вырос в отчетный период на 1,7%, до 2,6 млн т на фоне роста производительности доменных печей.
Общие продажи группы ММК по итогам года сократились на 3% год к году и составили 11,3 млн т, а в четвертом квартале уменьшились по отношению к предыдущему кварталу на 4%, до 2,78 млн т.
Доля реализации продукции с высокой добавленной стоимость (HVA) в объеме реализации в 2019 г. составила 48,4%, продажи выросли на 0,9% и составили 5,477 млн т. Производство угольного концентрата в отчетный период снизилось на 12,9%, до 2,614 млн т. По итогам 2019 г. средняя цена реализации металлопродукции компании снизилась на 5,2% к уровню 2018 г. и составила 589 долл. за тонну.
В компании ожидают благоприятную ценовую конъюнктуру на внутреннем рынке в I квартале 2020 г. за счет роста цен на сталь в Азии и Турции и ряда других факторов. Цены же на основные сырьевые ресурсы в течение I квартала 2020 г. ожидаются ММК на уровне конца 2019 г. благодаря стабилизации ситуации на рынке железорудного сырья и избытку предложения на рынке угольного концентрата.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали. Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников.