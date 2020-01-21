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Австралийская Orocobre начнет поставку карбоната лития в Китай

21.01.20 13:51 , Металлоснабжение с сбыт
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Австралийская компания Orocobre сообщила о заключении двух контрактов с китайскими производителями аккумуляторов на поставку карбоната лития с проекта Olaroz в Аргентине, которым она владеет совместно с японской Toyota Tsusho и аргентинской государственной компанией Jujuy Energia y Minera.

Производственная мощность Olaroz в середине 2019 г. достигла 42,5 тыс. т карбоната лития в год, но компания имеет гарантированный контракт только на 10 тыс. т в год с Toyota Tsusho. Поставки стартуют в первом квартале 2020 г.

В конце прошлого года Orocobre заявила о снижении цен на литиевую продукцию, чтобы сохранить свою долю рынка и привлечь китайских клиентов, которые сократили импорт лития вследствие уменьшения выпуска электромобилей в стране.

В настоящее время мировые цены на литий находятся на минимальной отметке за последние пять лет. По оценкам компании Roskill, из-за значительного превышения предложения над спросом ведущим производителям литиевой продукции приходится снижать загрузку мощностей. Но не факт, что эта стратегия будет способствовать повышению цен на литий в ближайшем будущем.

МинПром

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