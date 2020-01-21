Австралийская Orocobre начнет поставку карбоната лития в Китай Австралийская компания Orocobre сообщила о заключении двух контрактов с китайскими производителями аккумуляторов на поставку карбоната лития с проекта Olaroz в Аргентине, которым она владеет совместно с японской Toyota Tsusho и аргентинской государственной компанией Jujuy Energia y Minera.



Производственная мощность Olaroz в середине 2019 г. достигла 42,5 тыс. т карбоната лития в год, но компания имеет гарантированный контракт только на 10 тыс. т в год с Toyota Tsusho. Поставки стартуют в первом квартале 2020 г.



В конце прошлого года Orocobre заявила о снижении цен на литиевую продукцию, чтобы сохранить свою долю рынка и привлечь китайских клиентов, которые сократили импорт лития вследствие уменьшения выпуска электромобилей в стране.



В настоящее время мировые цены на литий находятся на минимальной отметке за последние пять лет. По оценкам компании Roskill, из-за значительного превышения предложения над спросом ведущим производителям литиевой продукции приходится снижать загрузку мощностей. Но не факт, что эта стратегия будет способствовать повышению цен на литий в ближайшем будущем.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



