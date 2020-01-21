Использование литых колес приведет к увеличению расходов на ж/д перевозки Одним из важных недостатков использования литых железнодорожных колес является их большая масса, по сравнению с цельнокатаными колесами. Это влечет за собой дополнительные расходы на перевозки. Такое мнение в комментарии ЦТС высказал Георгий Филиппов, д.т.н., профессор, директор научного центра качественных сталей при Центральном научно-исследовательском институте черной металлургии им. И.П. Бардина.



По словам Филиппова, основным преимуществом литых колес является более низкая, по сравнению с цельнокатаными колесами, стоимость. В то же время, эксплуатационные затраты при использовании таких колес возрастают из-за большей массы литого колеса.



"У литых колес диск толще, и за счет такой конструкции колеса решается проблема недостаточной вязкости, прочности и трещиностойкости металла. Но если в каждом вагоне 8 колес, каждое примерно на 40 кг тяжелее, значит, возрастает подрессорная масса вагона, и масса всего грузового состава будет больше. Это приводит к увеличению расходов: например, для более тяжелого состава требуется больше топлива", - отметил ученый.



Таким образом, при увеличении массы металлических изделий, придется снижать массу перевозимых грузов. То есть вместо полезного груза будет увеличена масса самого вагона.



Еще одним фактором экономических потерь профессор назвал то, что, в случае если одна из стран СНГ примет к использованию литые колеса, то составы с такими колесами смогут работать только в пределах этой страны. "Должно быть согласование между всеми странами, коллективное решение. ГОСТ у нас межгосударственный. Риск большой для человеческих жизней", - прокомментировал Георгий Филиппов.



Напомним, что в последнее время производители литых колес из Китая предпринимают попытки выйти на украинский рынок. Как отметил в интервью ЦТС директор Института черной металлургии им. З.И. Некрасова Александр Бабаченко, сами китайцы стараются практически не применять литые колеса. На сегодняшний день в КНР построены собственные мощности по производству цельнокатаных колес и возникла проблема с реализацией литых колес.



Отметим также, что в европейских странах сейчас наметился тренд на уменьшение массы подвижного состава с целью увеличения полезной массы ж/д составов. Так, например, в ноябре прошлого года в Австрии был представлен инновационный вагон компании TransANT. Благодаря вырезам в металлоконструкциях рамы платформы и использованию высокопрочных легких сталей, вагон стал более легким, по сравнению с традиционными вагонами-платформами. Также на 20% легче стало шасси вагона. Все это позволяет увеличить полезную нагрузку до 4 тонн на вагон.



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