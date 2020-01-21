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Danieli построит МНЛЗ для китайской Chengde Jianlong

21.01.20 11:12 , Металлоснабжение с сбыт
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Китайская металлургическая компания Chengde Jianlong заказала итальянскому поставщику оборудования для металлургической промышленности Danieli блюмовую МНЛЗ для своего модернизируемого завода в Чэндэ, провинция Хэбэй.

На новой 5-ручьевой МНЛЗ радиусом 12 м компания рассчитывает выпускать квадратную заготовку размером 240 мм и круглую заготовку диаметром 210-400 мм. Полуфабрикаты будут предназначаться для изготовления высококачественного сортового проката (SBQ).

Как сообщает Danieli, это уже второй заказ, который она выполняет для этой компании. В 2011 г. она изготовила для Chengde Jianlong МНЛЗ для производства круглой заготовки больших размеров.

Новая МНЛЗ представляет собой часть большого проекта по модернизации завода Chengde Jianlong. К концу 2020 г. старая доменная печь объемом 580 куб. м будет заменена новой на 1200 куб. м, а три 70-тонных конвертера — одним 100-тонным. Вследствие этого производительность предприятия возрастет от 1,0 млн. до 1,13 млн. т стали в год.

МинПром

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