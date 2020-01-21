Бразилия отменила антидемпинговую пошлину на г/к прокат из РФ и КНР

Бразилия приостановила действие антидемпинговой меры в отношении ввоза горячекатаного стального проката, изготовленного металлургическими предприятиями России и Китая, сообщает департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития РФ.
"Согласно резолюции исполнительного комитета Внешнеторговой палаты министерства экономики от 15 января 2020 г. №5, в Бразилии завершён процесс по оценке общественных интересов, начатый в октябре 2019 года, в связи с заявлениями национальных производителей стальной продукции о необходимости отмены действовавшей с 2018 года приостановки антидемпинговой меры в отношении импорта в Бразилию стального проката из России и Китая", - говорится в сообщении.
Решение о прекращении Бразилией мер торговой защиты в отношении импорта стального проката происхождением из России и Китая распространяется на металлопрокат, классифицируемый кодами 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.10, 7208.26.90, 7208.27.10, 7208.27.90, 7208.36.10, 7208.36.90, 7208.37.00, 7208.38.10, 7208.38.90, 7208.39.10, 7208.39.90, 7208.40.00, 7208.53.00, 7208.54.00, 7208.90.00, 7225.30.00, 7225.40.90 общей номенклатуры МЕРКОСУР.