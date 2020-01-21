Мировой рынок стали находится на дне и близок к концу цикла - гендиректор Метинвеста Мировой рынок стали цикличен и сегодня находится на дне или близок к концу текущего цикла. Такое мнение высказал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью Newsweek.



"Я считаю, что мы уже находимся на дне или близки к концу текущего цикла. Каждый раз, когда это происходит, некоторые из более слабых игроков уходят из бизнеса и происходят консолидации, и это то, что происходит сейчас. Поэтому инвесторы должны быть осторожны. На хорошем рынке каждый игрок выглядит хорошо, но настоящим испытанием является время, как сейчас, в сложной экономической ситуации, когда вы видите, кто является эффективным производителем, который может пережить трудные времена", - считает он.



При этом Ю.Рыженков напомнил, что "Метинвест" - вертикально интегрированная компания, которая самодостаточна в добыче железной руды, а также в достаточной степени в поставках кокса и угля, что позволяет ей быть более гибкой на меняющихся рынках.



Кроме того, активы группы очень хорошо расположены географически, с хорошим доступом к морским портам и железнодорожным сетям, что позволяет оптимизировать портфель продаж почти ежедневно и очень чутко реагировать на рынки. Третье преимущество заключается в том, что компания стремится получить лучшее, поэтому у нее есть доступ к внутренним ресурсам по конкурентоспособным ценам и в разных местах, и она может быстро доставить товары туда, где находятся клиенты.



"Разделив эту производственную цепочку на полуфабрикаты в Украине и готовые товары на целевых рынках в Европе, мы можем обеспечить быстрое обслуживание клиентов и приспособиться к требованиям клиентов, а для многих клиентов это является ключевым свойством. Нашими ключевыми клиентами в этих регионах являются судостроители и крупные строительные компании. Когда мы делаем проект для них, главное - это своевременная доставка и тот факт, что мы можем быстро адаптироваться к последним изменениям", - подчеркнул гендиректор Метинвеста.



МинПром



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