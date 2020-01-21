Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Мировой рынок стали находится на дне и близок к концу цикла - гендиректор Метинвеста

21.01.20 10:32
печать
размер текста:

Мировой рынок стали цикличен и сегодня находится на дне или близок к концу текущего цикла. Такое мнение высказал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью Newsweek.

"Я считаю, что мы уже находимся на дне или близки к концу текущего цикла. Каждый раз, когда это происходит, некоторые из более слабых игроков уходят из бизнеса и происходят консолидации, и это то, что происходит сейчас. Поэтому инвесторы должны быть осторожны. На хорошем рынке каждый игрок выглядит хорошо, но настоящим испытанием является время, как сейчас, в сложной экономической ситуации, когда вы видите, кто является эффективным производителем, который может пережить трудные времена", - считает он.

При этом Ю.Рыженков напомнил, что "Метинвест" - вертикально интегрированная компания, которая самодостаточна в добыче железной руды, а также в достаточной степени в поставках кокса и угля, что позволяет ей быть более гибкой на меняющихся рынках.

Кроме того, активы группы очень хорошо расположены географически, с хорошим доступом к морским портам и железнодорожным сетям, что позволяет оптимизировать портфель продаж почти ежедневно и очень чутко реагировать на рынки. Третье преимущество заключается в том, что компания стремится получить лучшее, поэтому у нее есть доступ к внутренним ресурсам по конкурентоспособным ценам и в разных местах, и она может быстро доставить товары туда, где находятся клиенты.

"Разделив эту производственную цепочку на полуфабрикаты в Украине и готовые товары на целевых рынках в Европе, мы можем обеспечить быстрое обслуживание клиентов и приспособиться к требованиям клиентов, а для многих клиентов это является ключевым свойством. Нашими ключевыми клиентами в этих регионах являются судостроители и крупные строительные компании. Когда мы делаем проект для них, главное - это своевременная доставка и тот факт, что мы можем быстро адаптироваться к последним изменениям", - подчеркнул гендиректор Метинвеста.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:12
Danieli построит МНЛЗ для китайской Chengde Jianlong
10:49
Бразилия отменила антидемпинговую пошлину на г/к прокат из РФ и КНР
09:50
В трех странах Европы с активов Газпрома сняли арест по искам Нафтогаза
09:34
Forbes включил в рейтинг миллиардеров 7 украинцев
09:26
Глава МВФ заявила об угрозе новой Великой депрессии
09:18
На сайте президента появилась петиция с требованием уволить главу Укрпошты
09:07
Мировое производство алюминия снизилось на 1,1%
08:38
Беларусь купила партию норвежской нефти
08:20
В ПО самолетов Boeing 737 MAX обнаружены новые недочеты
20.01.20
17:55
Минэкоэнерго решило создать ГП Укрвугилля
17:27
Alcoa ожидает рост мирового потребления крылатого металла
16:03
131ТКЭ пересчитало тарифы на отопление
15:23
НЛМК в 2019 году сократила выплавку стали на 10%
14:14
Крупные сети АЗС снизили цены на бензин на 20-30 копеек
13:30
С начала года НБУ скупил на межбанке почти 300 млн долл
12:57
Украина упала на три позиции в рейтинге инновационных экономик мира
12:29
Tokyo Steel в очередной раз оставила цены без изменений
11:47
Эквадор начал экспорт меди
11:08
Дефицит локомотивов на УЗ ограничивает украинских экспортеров
10:32
Кличко просит киевлян не пользоваться авто, чтобы не загрязнять воздух
17.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!