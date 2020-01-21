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Forbes включил в рейтинг миллиардеров 7 украинцев

21.01.20 09:34
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В этом году в список богатейший людей мира вошли 7 украинцев. Новых фамилий по сравнению с прошлым годом в этой семерке нет, но произошли рокировки. Кроме того, все богатейшие люди из Украины опустились в общем списке. Об этом сказано в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time, обновляющемся в режиме реального времени.

Самым богатым в Украине уже несколько лет остается владелец СКМ, Метинвеста и ДТЭК Ринат Ахметов. Но он опустился в общем рейтинге с 272-го места в прошлом году на 289 место в этом. Его состояние достигает 6,9 миллиардов долларов. По сравнению с прошлым годом эта цифра не изменилась.

Далее располагается владелец “Интерпайп” Виктор Пинчук с состоянием в 1,4 миллиарда долларов, он также не обеднел и не разбогател. Он смог передвинуться с четвертого на второе место среди самых богатых украинцев, но также опустился в общем рейтинге с 1605 на 1769 место.

Тройку лидеров замыкает владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк, который и в прошлом году также занимал третье место. Его состояние уменьшилось на 4 млн и составляет цифру в 1,3 миллиарда (1900 место в рейтинге этого года, 1605 — прошлого года).

Четвертое место — совладелец группы “Приват” Геннадий Боголюбов. В этом рейтинге он из тех, чье состояние не изменилось и составляет 1,2 миллиарда долларов. В прошлом году он был на 1818 месте, в этом — на 1932.

На пятом месте Константин Жеваго с состоянием 1,1 миллиарда долларов. Он за последний год стал богаче на 5 млн долларов, но в списке украинцев опустился со второго на пятое место. Также снизились его позиции в общем рейтинге с 1511 места до 2035.

На шестой строчке по-прежнему находится Игорь Коломойский, состояние которого оценивается в 1,1 миллиард долларов. В прошлом году у него было на 3 млн долларов меньше. Также в общем рейтинге он опустился с 1941 на 2123 место.

Седьмым украинским миллиардером стал как и в прошлом году Вадим Новинский. Его состояние не изменилось и оценивается в 1 миллиард долларов. В общем списке он опустился с 2057 места в прошлом году на 2177 в этом.

Самым богатым человеком в мире по версии журнала стал французский бизнесмен Бернар Арно, который является владельцем сети компаний по производству предметов роскоши. Его состояние оценивается в 116,5 миллиарда долларов.

В обнародованном изданием рейтинге, Арно обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса, который владеет состоянием на 9 миллионов долларов меньше, чем лидер списка.

Третье место в рейтинге занял основатель Microsoft Билл Гейтс со своим состоянием в 1100,6 миллиардов долларов.

За ним следует владелец холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, заняв четвертое место. Его состояние журналисты оценили в 90,6 миллиардов долларов.

Пятерку лидеров богатейших в мире людей завершил основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, который владеет состоянием в 82,2 миллиарда долларов.

Как отмечается в журнале, в список богатых людей вошли также известные люди: основатель и экс-президент Inditex (Zara) Амансио Ортега, основатель компании Alibaba Group Джек Ма, владелица американской кондитерской компании Mars Incorporated Жаклин Марс и владелец компаний Tesla .

МинПром

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