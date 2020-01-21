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На сайте президента появилась петиция с требованием уволить главу Укрпошты

21.01.20 09:18
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На портале электронных петиций сайта президента появилось обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Игоря Смелянского. Последний занимает пост руководителя “Укрпочты”. Петиция зарегистрирована 20 января. Ее автором выступил Андрей Крюков.

По словам инициатора обращения, почта в Украине разрушена, отделения закрываются, газеты и корреспонденция доходят не вовремя, почтальонов сокращают, а оставшиеся работают на неполные ставки. Реальный заработок почтальонов составляет 0,33-0,5 от минимальной заработной платы, многие из них не зарабатывают и двух тысяч гривен в месяц.

Реальное качество услуг, которые сегодня предоставляет “Укрпочта”, оставляет желать лучшего. После сокращения и закрытия сельских почтовых отделений селяне вообще не имеют возможности полноценно пользоваться услугами единого национального почтового оператора Украины”, — продолжает описывать критическое положение автор петиции.

Затем он задает риторический вопрос, можно ли при таких показателях считать главу компании эффективным менеджером. К тому же на фоне обнищания людей в стране генеральный директор “Укрпочты” получает почти два миллиона гривен.

95000 гривен в день “зарабатывает” Смелянский в своем комфортном кресле. Это 4-месячная зарплата военнослужащего в Украине на передовой, который ежедневно рискует своей жизнью ради таких, как Смелянский. Так где справедливость?” — вопрошает Крюков.

Как пишет далее автор петиции, акционером АО “Укрпочта” является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины. Если на сегодняшний день глава Кабмина это — креатура Президента, то Смелянский косвенно тоже является креатурой Зеленского, и именно президент имеет возможность прекратить развал “Укрпочты” и открытый грабеж ее генеральным директором через получение непомерной зарплаты.

Освободить государственного миллионера с занимаемой должности”, — завершает обращение инициатор документа.

Пока петиция набрала 27 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.

МинПром

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