Мировое производство алюминия снизилось на 1,1% В течение 2019 года производители первичного алюминия ухудшили показатели до 63,69 млн. тонн по сравнению с 64,336 млн. тонн в январе-декабре 2018 года, сообщается в материалах International Aluminium Institute.



За декабрь 2019 года производство первичного алюминия в мире составило 5,435 млн. тонн (в ноябре - 5,259 млн. тонн). Сокращение объёмов в годовом соотношении - 1,1%. На долю Китая пришлось 3,046 млн. тонн первичного алюминия (в предыдущем месяце - 2,948 млн. тонн). Снижение показателей по сравнению с декабрём 2018 года - 3%.



Страны Персидского залива произвели за декабрь 0,499 млн. тонн первичного алюминия, стран Азии (без учёта КНР) - 0,368 млн. тонн. Металлургические предприятия восточной и центральной Европы изготовили 0,357 млн. тонн алюминия, северной Америки - 0,324 млн. тонн, западной Европы - 0,294 млн. тонн. Океания произвела 0,162 млн. тонн первичного алюминия, Африка - 0,139 млн. тонн, южная Америка - 0,096 млн. тонн алюминия.



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