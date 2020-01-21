Беларусь купила партию норвежской нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
"Для новополоцкого НПЗ "Нафтан" закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января", - сказал представитель пресс-службы концерна.
По его словам, сделку заключила БНК, которая является государственным нефтетрейдером, ответственным за экспорт белорусских нефтепродуктов.
Как сообщалось, Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.
Поставки российской нефти на белорусские НПЗ отсутствуют с 1 января 2020 года за исключением НК группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, которая сообщала о планах поставить в январе в Белоруссию 750 тыс. тонн нефти.
Пока белорусские НПЗ работают с минимальной загрузкой, обеспечивая топливом только внутренний рынок.