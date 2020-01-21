В ПО самолетов Boeing 737 MAX обнаружены новые недочеты Американская Boeing Co. обнаружила в программном обеспечении самолета 737 MAX недочеты, о которых раньше не было известно. Это может привести к дальнейшей отсрочке в возобновлении полетов лайнеров этой модели, остановленных почти год назад, сообщает The Wall Street Journal.



Во время технической проверки выяснилось, что у самолетов 737 MAX некорректно работает система, проверяющая работоспособность некоторых агрегатов перед полетом.



В Boeing заявляют, что уже работают над устранением этой ошибки, и надеются, что решение будет найдено в самое ближайшее время.



Это уже не первый недочет, выявленный у 737 Max за последнее время, отмечает BBC. Ранее в этом месяце стало известно, что Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружили у самолета проблемы с проводкой. Две связки проводов расположены так близко друг к другу, что в полете из-за этого может произойти короткое замыкание, которое в свою очередь может привести к крушению авиалайнера.



Все эти недочеты обнаружены в ходе проверок самолета, проходивших уже после приостановки его полетов, причиной которого стали две авиакатастрофы, случившиеся с разницей в несколько месяцев.



Первая из них произошла в октябре 2018 года в Индонезии, погибли 189 человек. Во втором крушении в марте 2019 года в Эфиопии погибли 157 человек. В ходе расследования выяснилось, что причиной стало новое программное обеспечение, работе с которым пилотов не обучали.



Речь идет о системе, корректирующей положение самолета. В случае, если ей кажется, что лайнер теряет скорость, она автоматически опускает нос самолета, чтобы он ускорился. Однако пилоты о новой функции ничего не знали. В результате из-за сбоя датчиков система в обоих случаях начинала опускать нос самолета в ситуации, когда этого не требовалось, а пилоты не знали, как с этим бороться и как отключить систему.



На слушаниях в Конгрессе, посвященных этим происшествиям, выяснилось, что FAA еще после первой катастрофы спрогнозировала вероятность еще 15 крушений лайнера по тем же причинам, но не стала приостанавливать их полеты в надежде на то, что Boeing оперативно решит проблему.



Первоначально в Boeing заявляли, что полеты возобновятся к концу 2019 года, однако, как оказалось, этот прогноз был чересчур оптимистичным. Лайнер до сих пор не получил разрешение на возобновление полетов, и авиакомпании не ожидают его возвращения в строй раньше июня.



МинПром

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