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Минэкоэнерго решило создать ГП Укрвугилля

20.01.20 17:55
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Министерство энергетики и защиты окружающей среды создает государственное предприятие "Укрвугилля".

Соответствующий приказ № 13 от 14 января 2020 года обнародован на сайте ведомства. Документом также утверждается устав предприятия, и отдается распоряжение департаменту работы с персоналом осуществить мероприятия относительно назначения руководителя ГП.

Как уточнили в Минэкоэнерго, решение о создании "Укрвугилля" принято с целью: устранения недочетов действующей системы реализации угля, добытого государственными угледобывающими предприятиями; проведения единой госполитики относительно добычи, переработки и реализации угля; оптимизации структуры рынка закупок, в том числе импортных; а создания единой платформы для оперативного реагирования на проблемы угольной отрасли.

Основной идеей создания предприятия является обеспечение надлежащего и прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролированного импорта, а также устойчивого обеспечения потребностей отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

МинПром

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