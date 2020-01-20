Alcoa ожидает рост мирового потребления крылатого металла Ведущий американский производитель алюминия компания Alcoa прогнозирует, что в 2020 г. глобальное потребление этого металла возобновит рост после спада на 0,2-0,4% в прошлом году и увеличится на 1,2-2,4% по сравнению с 2019 г.



Правда, при этом баланс на мировом рынке алюминия в текущем году сместится в сторону избытка предложения в размере 0,6-1 млн. т. По итогам 2019 г. рынок, по оценкам Alcoa, находился в дефиците на уровне 0,9-1,1 млн. т. В то же время, рынки бокситов и глинозема станут более сбалансированными, чем в прошлом году.



В 2019 г. Alcoa произвела около 2,1 млн. т первичного алюминия, на 5% меньше, чем годом ранее. Выпуск готовой алюминиевой продукции сократился на 13% до 2,9 млн. т. При этом компания нарастила добычу бокситов и производство глинозема на 3% по сравнению с 2018 г., соответственно, до 47,4 млн. т (сухих) и 13,3 млн. т.



На текущий год американская компания планирует увеличение выплавки первичного алюминия до 3,0-3,1 млн. т, рост производства глинозема до 13,6-13,7 млн. т и расширение добычи бокситов до 48-49 млн. т.



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