НЛМК в 2019 году сократила выплавку стали на 10% Российская группа НЛМК в 4-м квартале 2019 года произвела 3,8 млн тонн стали, что на 1% выше аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. На рост квартальных объемов выплавки повлияло завершение капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК.



Снижение производства в октябре-декабре прошлого года по сравнению с 4-м кварталом 2018 года (4,36 млн тонн) составило 13%.



По итогам года НЛМК сократил выплавку стали на 10%, до 15,7 млн тонн.



Продажи в прошлом квартале выросли на 4% к 3-му кварталу, до 4,2 млн тонн, за счет увеличения продаж чугуна. Продажи группы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (4,64 млн тонн) сократились на 10%.



Продажи компании в США снизились в октябре-декабре на 14% к 3-му кварталу и на 6% - год к году, до 470 тыс. тонн.



Продажи по итогам 2019 года упали на 3%, до 17,1 млн тонн. В США падение продаж за 12 месяцев составило также 3% (до 2,2 млн тонн) в связи со снижением спроса на горячекатаный прокат со стороны трубной промышленности.



Продажи на экспортных рынках (не включают внутригрупповые продажи) выросли в 4-м квартале на 2% по сравнению с июлем-сентябрем 2019 года на фоне перенаправления поставок слябов на NBH (NLMK Belgium Holdings), но упали на 37% по сравнению с 4-м кварталом 2018 года, до 1,3 млн тонн.



Объемы реализации на "домашних" рынках увеличились на 1% в прошлом квартале по сравнению с 3-м кварталом (годовой прирост составил 13%), до 2,86 млн тонн. Доля России в продажах группы в прошлом квартале составила 43% (+ 1 п.п), в 2019 году - 39% (+6 п.п.).



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



