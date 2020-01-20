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НЛМК в 2019 году сократила выплавку стали на 10%

20.01.20 15:23
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Российская группа НЛМК в 4-м квартале 2019 года произвела 3,8 млн тонн стали, что на 1% выше аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. На рост квартальных объемов выплавки повлияло завершение капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК.

Снижение производства в октябре-декабре прошлого года по сравнению с 4-м кварталом 2018 года (4,36 млн тонн) составило 13%.

По итогам года НЛМК сократил выплавку стали на 10%, до 15,7 млн тонн.

Продажи в прошлом квартале выросли на 4% к 3-му кварталу, до 4,2 млн тонн, за счет увеличения продаж чугуна. Продажи группы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (4,64 млн тонн) сократились на 10%.

Продажи компании в США снизились в октябре-декабре на 14% к 3-му кварталу и на 6% - год к году, до 470 тыс. тонн.

Продажи по итогам 2019 года упали на 3%, до 17,1 млн тонн. В США падение продаж за 12 месяцев составило также 3% (до 2,2 млн тонн) в связи со снижением спроса на горячекатаный прокат со стороны трубной промышленности.

Продажи на экспортных рынках (не включают внутригрупповые продажи) выросли в 4-м квартале на 2% по сравнению с июлем-сентябрем 2019 года на фоне перенаправления поставок слябов на NBH (NLMK Belgium Holdings), но упали на 37% по сравнению с 4-м кварталом 2018 года, до 1,3 млн тонн.

Объемы реализации на "домашних" рынках увеличились на 1% в прошлом квартале по сравнению с 3-м кварталом (годовой прирост составил 13%), до 2,86 млн тонн. Доля России в продажах группы в прошлом квартале составила 43% (+ 1 п.п), в 2019 году - 39% (+6 п.п.).

МинПром

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