Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина упала на три позиции в рейтинге инновационных экономик мира

20.01.20 12:57
печать
размер текста:

Украина потеряла три позиции и заняла 56 место из 60-ти в рейтинге инновационных экономик мира 2020 года по версии Bloomberg, сооющает Лига.

Германии удалось подвинуть Южную Корею, которая шесть лет подряд возглавляла рейтинг. Эта победа стала возможной благодаря лидерству по трем критериям — по производству добавленной стоимости, концентрации высокотехнологичных компаний и патентной активности.

Производственный сектор Германии по-прежнему высококонкурентен и является источником инноваций, отмечают эксперты агентства. Но инновации в сфере услуг гораздо менее впечатляющи, и около трети расходов на исследования и разработки приходится на автомобильную промышленность. Если этот сектор будет ослабевать и дальше, то это повлияет на инновационность экономики страны.

Южная Корея частично утратила свою «корону» из-за относительного падения производительности, отмечает издание.

На третье место удалось снова подняться Сингапуру, который уже заключал топ-3 два года назад.

В первую десятку также вошли Швейцария, Швеция, Израиль, Финляндия, Дания, США и Франция. При этом США опустились на одну ступеньку в рейтинге, заняв девятое место.

Три позиции потеряла Япония, оказавшись на 12 месте. Вторая по величине экономика мира — Китай — поднялась на одну строчку — на 15 место. При этом Китай занял второе место в мире по патентной активности.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:14
Крупные сети АЗС снизили цены на бензин на 20-30 копеек
13:30
С начала года НБУ скупил на межбанке почти 300 млн долл
12:29
Tokyo Steel в очередной раз оставила цены без изменений
11:47
Эквадор начал экспорт меди
11:08
Дефицит локомотивов на УЗ ограничивает украинских экспортеров
10:32
Кличко просит киевлян не пользоваться авто, чтобы не загрязнять воздух
10:28
Правительство планирует повысить прожиточный минимум
10:23
УЗ купила кондиционеры в 5 раз дороже обычных
10:15
Метинвест в 2019 году направил 82,6 млн долл на экопроекты в Мариуполе
09:26
Минторг США повысил пошлины на мексиканскую арматуру
08:49
Крупнейший производитель никеля в РФ может получить господдержку
08:22
МВФ назвал условия получения денег Украиной
17.01.20
17:57
Цены на автогаз снизились из-за слабого спроса
16:30
АМКУ рекомендует снизить цены на отопление
15:57
В ЕС подвергли критике торговое соглашение США и Китая
14:33
ThyssenKrupp хочет выручить за лифтовое подразделение 15-17 млрд евро
13:49
Рост ВВП Китая упал до минимума за 29 лет
12:56
Северсталь сократила производство стали
12:39
Украинский бюджет поставил антирекорд по недобору доходов
11:49
Большинство украинских предприятий планируют повышать зарплаты сотрудников
16.01.20
15.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!