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Tokyo Steel в очередной раз оставила цены без изменений

20.01.20 12:29 , Steelland
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Крупнейшая электрометаллургическая компания Японии Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd заявила в понедельник, что цены на металлопродукцию в феврале останутся на прежнем уровне четвертый месяц подряд, желая убедиться, что мировой рынок стали достиг дна и переходит к восстановлению.

"Сталелитейщики хотят повысить цены на продукты, чтобы компенсировать растущие затраты, такие как транспортные расходы и дорожающие вспомогательные материалы, но мы сохраняем цены на наши продукты стабильными, поскольку хотим, чтобы рынки полностью достигли дна", - сказал он.

В феврале цены на стальные прутки, включая арматуру, останутся на уровне 62 000 иен (примерно 563 доллара США) за тонну, а балки Н-образной формы также останутся на уровне 83 000 иен за тонну.

"Зарубежные цены на сталь восстанавливались с конца прошлого года, и подорожание может даже ускориться после лунного новогоднего перерыва в Китае", - заявил на брифинге управляющий директор Tokyo Steel Киёси Имамура.

Внутренний спрос также находится на высоком уровне, но нехватка рабочей силы и ограниченные перерабатывающие мощности привели к задержке различных строительных проектов, что привело к слабой рыночной активности, сказал Имамура.

За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как южнокорейские Posco и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).

МинПром

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