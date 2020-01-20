Эквадор начал экспорт меди

Как сообщает Reuters, из порта Гуаякиль отгружена первая партия концентрата в размере 22 тыс. т с медного рудника Mirador, начавшего работу в июле прошлого года. Таким образом, Эквадор вошел в число стран — экспортеров меди.
Рудником Mirador управляет компания Ecuacorriente, представляющая собой совместное предприятие китайских компаний CRCC и Tongguan. Предполагается, что она ежегодно будет получать 96 тыс. т меди в концентрате, который будет поставляться на завод Tongling Nonferrous в китайской провинции Аньхой.
Китайское совместное предприятие получило рудник в концессию сроком на 30 лет. Ожидается, что за это время партнеры инвестируют в его развитие порядка 2 млрд долл. Компания сообщает, что уже выплатила 100 млн долл. правительству Эквадора в качестве роялти.
Согласно данным геологоразведки, Эквадор обладает большими запасами меди, но только приступает к их разработке. Помимо Mirador, в высокой степени готовности находятся проекты Cascabel австралийской компании SolGold и Llurimagua, который продвигают чилийская Codelco и эквадорская государственная горнодобывающая компания Enami.