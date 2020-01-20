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Дефицит локомотивов на УЗ ограничивает украинских экспортеров

20.01.20 11:08
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За последние четыре недели в Украине сложился искусственный дефицит подвижного состава, возникший по вине "Укрзализныци". Об этом сообщает The Page со ссылкой на источник в крупной экспортной компании.

По его словам, киевские и одесские филиалы Центра транспортной логистики "Лиски" (входит в структуру УЗ) не успевают обрабатывать все поданные вагоны и задерживают их возврат отправителю. "Простой приводит к многотысячным штрафам и съедает прибыль отправителей и трейдеров", — пояснил собеседник.

К задержкам с обработкой и возвратом вагонов, по словам собеседника, привела нехватка локомотивов, крайне неграмотная обработка вагонов, поломки погрузочного оборудования и неквалифицированный менеджмент "Укрзализныци".

Похожая ситуация, по словам источника, повторяется из года в год в декабре-январе на пике экспорта, но в этот раз все особенно плохо. Как утверждает экспортер, два крупнейших контейнерных терминала ("Бруклин – Киев Порт" и "Контейнерный терминал Одесса") простаивают. Часть трейдеров переориентировали грузы с железнодорожного на автомобильный транспорт.

"От этого страдают экспортеры. Я считаю, что они обязаны требовать другой экономической политики "Укрзализныци", проведения реформы, которая допустит в неподвижный состав компании приватный капитал, и собственно реформирование самой УЗ как основного оператора", - говорит директор госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк.

МинПром

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