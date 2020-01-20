Кличко просит киевлян не пользоваться авто, чтобы не загрязнять воздух

В Киевской городской государственной администрации призвали горожан и гостей столицы минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха, который оказался в три раза хуже нормы. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

“Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен — использование общественного транспорта, особенно в часы пик”, — говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы подчеркнули, что Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского за 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки).

“По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усилением ветра и понижением температуры”, — сказано в сообщении.

Как отмечается, необходимо избегать прогулок у автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.



МинПром

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