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Кличко просит киевлян не пользоваться авто, чтобы не загрязнять воздух
20.01.20 10:32
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В Киевской городской государственной администрации призвали горожан и гостей столицы минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха, который оказался в три раза хуже нормы. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
“Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен — использование общественного транспорта, особенно в часы пик”, — говорится в сообщении.
В сообщении пресс-службы подчеркнули, что Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского за 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки).
“По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усилением ветра и понижением температуры”, — сказано в сообщении.
Как отмечается, необходимо избегать прогулок у автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.
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