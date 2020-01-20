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Правительство планирует повысить прожиточный минимум
20.01.20 10:28
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Кабинет министров Украины инициировал принятие Верховной Радой законопроекта № 2720, который позволит повысить прожиточный минимум. Об основных изменениях, которые предусматривает проект, сообщает Лига.
В тексте законопроекта сообщается о внесении изменений в законодательные акты Украины, по которым меняются подходы к установлению размеров должностных окладов, а именно не в зависимости от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников, который предусматривается утверждать законом о Госбюджете Украины на соответствующий год.
Авторы законопроекты указывают, что только соцвыплаты могут зависеть от размера прожиточного минимума.
Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предусматривается применять расчетную единицу (вместо необлагаемого минимума доходов граждан), которая утверждается законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.
Например, денежное взыскание предлагается установить в виде штрафной ставки, которая составляет 2% расчетной единицы. Регулируются и вопросы относительно платы за предоставление административных услуг.
Также 13 января был зарегистрирован проект Закона № 2721, который вносит изменения по тому же вопросу в Заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса.
Проектом также изменяется подход к определению минимального размера должностного оклада, который применяется как расчетная величина при определении должностных окладов для таких категорий:
для работников учреждений,
заведений организаций отдельных отраслей бюджетной сферы,
для работников госорганов,
органов прокуратуры,
судей,
для военнослужащих,
лиц рядового и начальственного состава.
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