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УЗ купила кондиционеры в 5 раз дороже обычных

20.01.20 10:23
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Филиал “Центр обеспечения производства” АО “Украинская железная дорога” 3 января по результатам тендеров заказал АО “Завод Экватор” кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28,43 млн гривен. Об этом сообщается в системе “Прозорро”, передают Наши деньги.

До конца 2020 года производитель поставит 19 комплектов кровельной системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе. Стоимость комплекта для одного вагона составляла 1,50 млн гривен.

Речь идет о кондиционерах АВК-25. Они имеют производительность охлаждения 30 кВт и обогрева в режиме теплового насоса 20 кВт.

Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, цены которых есть в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс грн. Он имеет производительность охлаждения 25 кВт и обогрева 28 кВт, то есть на уровне вагонного охладителя. Однако цена кондиционера в магазине в пять раз меньше цены для “Укрзализныци”.

В 2018 году “ЦОП” заказывал посреднику ЧП “СП Климатехника” кондиционеры АВК-25 по 1,14 млн гривен. Однако тогда они включали один компрессор, а сейчас — два компрессора.

Товар будет изготовлен не ранее 2020 года. Гарантийный срок хранения составляет год после изготовления, а гарантийный срок эксплуатации — два года после введения в действие.

Сумма сделок на 0,01% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 28,43 млн грн.

Производитель “Завод “Экватор” принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Кантору — депутату Николаевского горсовета от партии “Наш край”, а директором завода является Юрий Неделько.

Единственным конкурентом было харьковское ООО “НВО “А.Т.О.Р.” Владимира Морозова с продукцией того же” Экватора “, причем никто не снижал цену в ходе аукционов.

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