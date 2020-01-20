Крупнейший производитель никеля в РФ может получить господдержку Правительство России обдумывает оказание государственной поддержки "Норникелю", который планирует реализовать крупную программу модернизации мощностей и улучшения экологии в Норильске. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Поводом для начала обсуждения стало ноябрьское письмо главы компании Владимира Потанина президенту Владимиру Путину, где он просил главу государства поддержать программу развития компании и дать поручение заинтересованным органам власти "разработать меры государственной поддержки ее реализации в соответствии с законодательством".



Владимир Потанин писал, что "Норникель" начинает новую инвестпрограмму до 2030 года размером более 2,5 трлн руб.



"В результате инвестиций в производственные мощности по всей цепочке рост добычи руды к 2030 году составит около 150% по отношению к объемам 2017 года, рост производства металлов — до 30–40% по никелю и меди и до 95% по сумме металлов платиновой группы",— говорилось в письме. Компания также планирует вложить 250 млрд руб. до 2025 года в экологическую программу, чтобы за пять лет снизить уровень выбросов диоксида серы на 90% к уровню 2015 года. Владимир Путин поручил своему помощнику Андрею Белоусову и на тот момент первому вице-премьеру Антону Силуанову "рассмотреть и поддержать" просьбу главы "Норникеля".

По словам источника издания, в правительстве проводят анализ необходимых мер государственной поддержки.



Так, рассматривается подписание с "Норникелем" соглашения о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК, законопроект о правилах его заключения прошел первое чтение в Госдуме в декабре). Кроме того, правительство обдумывает софинансирование строительства объектов портовой структуры и приобретения судов арктического класса для "Норникеля", а также программы реновации жилого фонда Норильска. Также правительство рассматривает увеличение вычета из налога на прибыль для финансирования геологоразведки (сейчас повышающий коэффициент к вычету — 1,5, "Норникель" просит увеличить его до 3,5). Схожий вычет может быть применен для расходов на социальные проекты.



Кроме того, в рамках экологической программы рассматривается переоформление разрешительной документации на выбросы загрязняющих веществ до момента получения компанией комплексного экологического разрешения. Собеседник издания в правительстве отметил, что предложенные меры требуют изучения, так как необходимы существенные изменения в законы, регулирующие финансовую и социальную сферы.



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