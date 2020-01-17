Цены на автогаз снизились из-за слабого спроса Оптовые цены сжиженного газа с начала года снизились на 1750 грн/т (8%) на фоне низкого спроса на украинском рынке. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", пишет enkorr.



Цены внутренних аукционов к 16 декабря опустились до 16 000 грн/т, что на 10% ниже цены на конец прошлого года. Так накануне "Укргаздобыча" реализовала ресурс по средневзвешенной цене 16 075 грн/т: отдельные сделки были заключены по 15 700 грн/т. По 16 500 грн/т свой ресурс продала "Полтавская газонефтяная компания".



Заявленная трейдерами цена газа на ГНС в центральных регионах опустилась до 17 300 грн/т, средний показатель по стране — до 18 120 грн/т.



Толчком для снижения цен стало удешевление ресурса на белорусско-польской и восточноукраинской границе. Так, по данным агентства Reuters, с начала месяца падение котировок пропан-бутана на российско-украинской границе составило $40/т.



Давление на цену оказывает и перенасыщение украинского рынка. В декабре, из-за опасений почти трехкратного повышения ставки акциза, трейдеры нарастили импортные поставки автогаза (без учета бутана для "Карпатнефтехима") на 6%, до 129 тыс. т, по сравнению с ноябрем.



За первые 12 дней января, по оперативной информации, импортеры оформили 42 тыс. т: 24 тыс. т из России, 10 тыс. т из Беларуси, 8 тыс. т из Казахстана. По сравнению с декабрем среднесуточные поставки сократились на 11%, до 3,5 тыс. т/сутки, однако на рынке чувствуется избыток ресурса.



Под давлением запасов цена на внутренний ресурс снова провалилась ниже цены импортных контрактов. Нетто цена на ресурс УГД на условиях FCA в Полтавской области составила $450/т, на $20/т ниже, чем стоимость импортного ресурса на тех же условиях.



По словам трейдеров, такая ситуация снова создала перекос на рынке, вынуждая импортеров минимизировать закупки в рамках терм-контрактов в ближайших периодах.



МинПром

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