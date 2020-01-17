В ЕС подвергли критике торговое соглашение США и Китая Глава управления ЕС по торговле Фил Хоган заявил, что первая фаза торгового соглашения между США и КНР является "несколько спорной".



"Дьявол кроется в деталях,— заявил чиновник во время своей поездки в Вашингтон.— А они могут вызывать вопросы".



ЕС опасается, что двустороннее соглашение между США и КНР может поставить в невыгодное положение европейский бизнес. В связи с этим господин Хоган добавил, что в ЕС намерены «изучить параметры этого двустороннего соглашения на предмет соответствия нормам Всемирной торговой организации». Кроме того, европейский чиновник заявил, что реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) является одним из приоритетов европейской политики, для того чтобы "вернуть ВТО в центр мировой торговли — туда, где она и должна находиться".



15 января США и КНР подписали первую часть торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп анонсировал начало переговоров по второй фазе соглашения, которые должны начаться в ближайшее время. На фоне новостей о подписании американские индексы Dow и S&P 500 достигли рекордных значений.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



