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ThyssenKrupp хочет выручить за лифтовое подразделение 15-17 млрд евро

17.01.20 14:33 , Металлоснабжение с сбыт
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Немецкий концерн Thyssenkrupp, столкнувшийся с финансовыми трудностями, и готовый продать своё наиболее прибыльное подразделение по производству лифтов, примет окончательное решение до конца марта, сообщает финское деловое издание Kauppalehti.

Одним из основных претендентов на покупку лифтового подразделения Thyssenkrupp является финская Kone. В случае сделки, финны станут крупнейшими производителями лифтов и эскалаторов в мире.

"Окончательное решение о будущем лифтового подразделения Thyssenkrupp должно быть принято в период с середины февраля до конца марта", — пишет издание. Ни одна из компаний не комментирует информацию. По информации издания, в связи с повышенным интересом, Thyssekrupp увеличил стоимость продажи с первоначальных 14 миллиардов евро до 15-17 миллиардов.

По данным издания, Kone ведёт переговоры о приобретении немецкой компании "вместе с партнёрами", что позволит разделить бизнес по географическим рынкам и избежать критики антимонопольных ведомств ЕС. Согласно неподтвержденным данным, Kone готова заплатить Thyssenkrupp, остро нуждающимся в деньгах, 3 миллиарда евро денежными средствами. В случае осуществления сделки она станет крупнейшей в истории Финляндии.

По данным агентства Блумберг, сейчас мировой рынок лифтов делят Kone — 13%, Thyssenkrupp — 15%, Schindler — 16%, Otis — 20%, другие производители — 36%. Ранее о выходе на биржу заявила Otis, входящая в американский концерн United Technologies.

Финская компания Kone — один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В 2018 году годовой объем продаж Kone составил 9,1 миллиарда евро, в компании на конец 2018 года работало более 57 тысяч сотрудников. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq Helsinki Ltd в Финляндии.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков.

МинПром

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