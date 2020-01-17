Рост ВВП Китая упал до минимума за 29 лет В 2019 году валовой внутренний продукт (ВВП) Китая составил 6,1%, сообщает Национальное бюро статистики КНР. По данным газеты South China Morning Post, этот результат стал наименьшим показателем с 1990 года.



Издание отмечает, что, несмотря на замедление темпов роста экономики Китая до минимума за 29 лет, они остались в пределах диапазона, которые власти Китая указали в качестве целевого ориентира в начале 2019 года (6-6,5%). Итоговый прирост оказался ниже ожиданий рынка (6,2%), однако совпал с уточненным прогнозом, который в октябре 2019 года дал Международный валютный фонд.



В четвертом квартале темпы роста экономики Китая перестали снижаться, оставшись на уровне предыдущего квартала (6% в годовом исчислении). На протяжении предыдущих трех кварталов рост ВВП замедлялся — в первом квартале его темпы составили 6,4%, во втором — 6,2%, а в третьем — 6%.



В сообщении статведомства отмечается, что в 2019 году экономика Китая столкнулась с ростом как внутренних, так и международных рисков, однако власти страны сумели достичь "значительного прогресса" в "трех критических битвах" за поддержание стабильности в сферах занятости, финансового сектора, внешней торговли, иностранных инвестиций и так далее.



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