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Северсталь сократила производство стали

17.01.20 12:56
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Российская "Северсталь" в 2019 году сократила выплавку стали на 2% до 11,85 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

Объем производства чугуна увеличился на 4% в 2019 г. и составил 9,49 млн тонн

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 14% относительно прошлого года и составил 6,26 млн. тонн.

"Доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась на высоком уровне в 45%, что было обусловлено увеличением объема продаж толстолистового проката, а также оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием в связи с запуском новых мощностей, которые достигли полной загрузки в начале 2019 году", - отмечается в сообщении.

По информации "Северстали" в 2019 г. доля продаж на внутреннем рынке достигла 65% (2018 г: 61%) на фоне более благоприятной конъюнктуры российского рынка.

МинПром


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