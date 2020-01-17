Северсталь сократила производство стали

Российская "Северсталь" в 2019 году сократила выплавку стали на 2% до 11,85 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.
Объем производства чугуна увеличился на 4% в 2019 г. и составил 9,49 млн тонн
Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 14% относительно прошлого года и составил 6,26 млн. тонн.
"Доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась на высоком уровне в 45%, что было обусловлено увеличением объема продаж толстолистового проката, а также оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием в связи с запуском новых мощностей, которые достигли полной загрузки в начале 2019 году", - отмечается в сообщении.
По информации "Северстали" в 2019 г. доля продаж на внутреннем рынке достигла 65% (2018 г: 61%) на фоне более благоприятной конъюнктуры российского рынка.