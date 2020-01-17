Украинский бюджет поставил антирекорд по недобору доходов План сбора доходов в общий фонд госбюджета не выполнен на рекордные в абсолютном измерении 28,6 млрд грн. Об этом пишет директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в своей статье для издания "Нова влада".



Таким образом план был не выполнен на 3,1% от плановых показателей в относительном измерении – хуже за много последних лет было только в 2013 и 2014 годах, когда план был не выполнен соответственно на 3,2% и 3,5% (12,9 и 11,3 млрд грн соответственно).



При этом С.Саливон отметил, что в прошлом году Национальный банк с лихвой перевыполнил план перечислил в бюджет (в первой половине 2019 г.) 64,9 млрд грн. против 47,6 млрд грн. (согласно плану). Без этих вливаний невыполнение бюджетного плана бы составило 45,8 млрд грн. или 5%.



Автор напомнил, что в ноябре-декабре прошлого года Государственная налоговая служба стала под надуманными предлогами задерживать выплату возмещения НДС экспортерам. Задержанные нынешним правительством Алексея Гончарука к возмещению суммы составляют примерно в 6-7 млрд грн.



Также к этому стоит добавить факты невыполнения ГНС решений судов о разблокировке налоговых накладных в рамках работы СМКОР (системы мониторинга критериев оценки рисков). По экспертным оценкам таких невыполненных решений уже накопилось в ГНС не менее чем на 5 млрд грн.



Кроме того в последние дни 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заплатила наперед 13 млрд грн. дивидендов и других налоговых платежей.



"Таким образом, если оценивать имеющиеся данные о выполнении доходной части бюджета-2019, то можно констатировать: если бы не спешащие на помощь Кабмину НБУ и "Нафтогаз", а также если бы правительство в наглую не залезло в карманы к плательщикам НДС, то недовыполнение по общему фонду госбюджета составило бы не 28,6 млрд грн. (что и так не мало), а примерно 70 млрд грн! А это уже почти 8% доходов", - резюмировал С.Саливон.



МинПром



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