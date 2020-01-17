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Власти Германии решили закрыть 18 ГВт угольной генерации

17.01.20 11:44
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Федеральное правительство Германии после многолетних споров согласовало поэтапный график закрытия 18 ГВт генерации, работающей на буром угле, допустив при этом опцию сокращения переходного периода с 2038 до 2035 года. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Операторы угольных электростанций в течение 15 лет будут получать от правительства компенсации общим объемом 4,35 млрд евро.

Наибольший удар будет нанесен по генерирующим активам немецкой энергокомпании RWE, которая должна будет вывести из своего портфеля до 2,8 ГВт мощности, за что получит и львиную долю компенсаций — 2,6 млрд евро. Так, 300 МВт наиболее старой угольной мощности RWE выведет до конца 2020 года, еще 900 МВт — до конца 2021 года. Ресурсной базой этих активов являются бурые угли рудника Хамбах, более половины запасов которого в объеме 2,1 млрд тонн угля, по заявлению компании, так и не будут добыты. Еще один энергоблок на 300 МВт RWE закроет в январе 2025 года и два энергоблока мощностью 600 МВТ — в апреле 2029 года, после 2030 года у RWE в Германии останется еще 3 ГВт.

Замена угля и атомной генерации до 2022 года в энергобалансе Германии, вероятно, в основном будет происходить за счет зеленой энергетики (в 2019 году доля ВИЭ в энергобалансе выросла до 46%, к 2030 году ее планируется довести до 65%), но также может и увеличиться спрос на газ.

МинПром

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